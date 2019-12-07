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شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي" تعرب عن حزنها إزاء إطلاق النار في فلوريدا الأمريكية والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن حزنها إزاء وقوع حادث إطلاق النار الذي جرى في ولاية فلوريدا، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وبحسب وكالة "واس" أكدت المنظمة في بيان لها اليوم رفضها لهذا الاعتداء، مشددةً على أن المعتدي لا يمثل القيم الإسلامية السمحة التي تميز الشعب السعودي والمسلمين جميعًا الذين يؤمنون بالتسامح والاعتدال والوسطية والانفتاح على الحضارات الإنسانية.
وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين العزاء لأهالي القتلى، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين
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