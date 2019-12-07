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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الأجهزة الأمنية بسيئون تعتقل شابين متظاهرين تعسفيا والان مع التفاصيل
السبت 7 ديسمبر 2019
افادت مصادر بوادي حضرموت وفقا لموقع "اليمن العربي" ان محتجين رافضين لانعقاد مؤتمر مشبوه حذرت منه قيادة المجلس الانتقالي توافدوا لمكان انعقاد المؤتمر بقاعة الماهر السياحي للتظاهر.
وقالت مصادرنا ان اجهزة الامن عملت على تفريق المحتجين، معتقلة اثنين منهم.
وأشارت المصادر إلى أن أحد الشبان المقبوض عليهم يدعى بالطيور والاخر ديان فيما لازال الوضع متوترا بين الامن والمحتجين.
وكانت أكدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية سيئون رفضها القاطع لإنعقاد أي اجتماع لأي من المكونات المشبوهة في هذا التوقيت لا سيما في مدينة سيئون انطلاقا مما تم الاتفاق عليه ضمن بنود اتفاق الرياض بعدم استحداث اي عمل سياسي او عسكري .
وقالت القيادة في بيان لها: "نظرا لما قد تحدثه مثل تلك الاجتماعات من ارباك ومواجهات لاتحمد عقباها ودراء للفتنة فان القيادة المحلية بالمديرية تحمل المسؤولية الكامله الجهة المنظمة والراعية لهذا الاجتماع عن أي فتنة وستتخذ كافة الاجراءات لمنعها".
وأضافت: "وعليه فان القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي ستتواصل وستدعم كافة الجهود العقلانية المبذولة لتجنيب المديرية وابناءها أي اعمال قد تثير الفتن بينهم".
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