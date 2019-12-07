شكرا لقرائتكم خبر عن مأرب.. مكتب الخدمة المدنية يتسلم صور البطائق الالكترونية لموظفي التربية والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 تسلم مكتب الخدمة المدنية صور البطائق الشخصية الالكترونية والكشوفات لموظفي مكتب التربية والتعليم بالمحافظة. وذكر سعود اليوسفي مدير عام مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة أن مكتب الخدمة تسلم اليوم البطائق الشخصية الالكترونية وكشوفات موظفي مكتب التربية بالمحافظة. وتابع إن مكتب الخدمة يعمل جاهدا على ان تسلم كافة المكاتب الحكومية بطائق الموظفين الالكترونية بهدف اضافة الرقم الوطني الى كشوفات مرتبات الموظفين وأن هذا ياتي تنفيذا لقرار وزير الخدمة المدنية والتأمينات رقم ٢ لسنة ٢٠١٩م وكذا توجيهات اللواء سلطان بن علي العرادة محافظ المحافظة. Advertisements ولفت اليوسفي الفريق الفني بمركز المعلومات سيقوم باجراء المراجعة والفحص. وأشاد مدير عام الخدمة بجهود مكتب التربية بالمحافظة ممثلا بالدكتور علي العباب مدير عام مكتب التربية والتعليم وحرصهم وتعاونهم في انجاز تقديم البطائق الالكترونية الشخصية لموظفي مكتب التربية وتنسيقهم وتفاعلهم المستمر والدائم. ونوه الى سرعة ايصال صور البطائق الالكترونية لبقية الموظفين.

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