شكرا لقرائتكم خبر عن أمنية مأرب تعلن إنهاء تمرد لمليشيا مسلحة في مديرية الوادي والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن إنهاء قواتها "تمردا لمليشيا مسلحة" في محافظة مأرب شرقي العاصمة صنعاء.

Advertisements وأكدت اللجنة الأمنية في المحافظة، في بيان أصدرته أمس الجمعة، أن مجموعة من "عناصر خارجة عن النظام والقانون بزعامة المدعو هادي مثنى، شنت سلسلة هجمات وأعمال تخريبية في منطقة العرقين بمديرية الوادي، بما في ذلك أعمال حرابة وقطع الخط الدولي مأرب-حضرموت والاستهداف المباشر للنقاط الأمنية والعسكرية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، واستهداف ونهب وإحراق سيارات وناقلات المواطنين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين".

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