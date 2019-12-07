شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صور ساحرة لساحل المكلا بالتزامن مع الأجواء الشتوية والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 التقطت مجموعة صور لساحل مدينة المكلا عاصمة إقليم حضرموت في الصباح الباكر، مع اشراقة شمس اليوم السبت.

وتظهر الصور التي التقطها وفقا "اليمن العربي" في حضرموت الجمال الرباني الذي حباه الله مدينة المكلا الساحلية. Advertisements وتشهد المكلا في الوقت الراهن أجواء آسرة تمتاز بالبرودة، وزخات مطر تداعب الأحاسيس وتدخل البهجة والسرور في نفوس المواطنين، الذين ودعوا فصل الصيف المعروف بالحرارة الشديدة مؤخرا.

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