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شاهد.. صور ساحرة لساحل المكلا بالتزامن مع الأجواء الشتوية

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 7 ديسمبر 2019

التقطت مجموعة صور لساحل مدينة المكلا عاصمة إقليم حضرموت في الصباح الباكر، مع اشراقة شمس اليوم السبت.

 

وتظهر الصور التي التقطها وفقا "اليمن العربي" في حضرموت الجمال الرباني الذي حباه الله مدينة المكلا الساحلية.

 

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وتشهد المكلا في الوقت الراهن أجواء آسرة تمتاز بالبرودة، وزخات مطر تداعب الأحاسيس وتدخل البهجة والسرور في نفوس المواطنين، الذين ودعوا فصل الصيف المعروف بالحرارة الشديدة مؤخرا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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