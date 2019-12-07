الكونجرس يصوت لصالح حل الدولتين.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم السبت، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تتابعون: البنتاجون: إمكاناتنا بالشرق الأوسط كافية للرد على أي تهديد إيراني، والجيش الليبي يدك معاقل المليشيات جنوبي طرابلس، والخارجية السعودية: ندعم أمريكا لكشف ملابسات هجوم فلوريدا، وأسبوع السودان.. تقارب مع واشنطن ومساعٍ لتحقيق السلام، والكونجرس الأمريكي يصوت لصالح حل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية، ومظاهرة ببريطانيا لدعم الإيرانيين تطالب ببعثة تقصي حقائق، والبيت الأبيض يبلغ الكونجرس رفضه المشاركة في جلسات استماع عزل ترامب.

كما تقرأون: خبراء: إخوان تونس يقدمون الحبيب الجملي قربانا "للعبث السياسي"، ونائب رئيس "الكتائب" يحذر من تسوية لا تحظى بثقة اللبنانيين، وتحقيق موسع حول ملابسات الهجوم على متظاهرين بوسط بغداد، والرئيس الفلسطيني: نعد أنفسنا للحظة إلغاء الاتفاقيات مع إسرائيل.

وفي الاقتصاد تطالعون: في ظل سياسات إفقار الشعب.. تركيا تتذيل مؤشرا عالميا للعدالة الاجتماعية، وحفارات النفط الأمريكية تنخفض لسابع أسبوع على التوالي، وتوقعات تثبيت الفائدة الأمريكية تهبط بأسعار الذهب 1%، والسعودية: لا نية لزيادة إنتاج النفط إلا بهبوط المخزونات العالمية، وترامب مهاجما البنك الدولي: الصين لديها مال كثير.. لماذا تقرضها؟

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ورياضيا تقرأون: بايرن ميونيخ يكشف عن موقفه من ضم هالاند.

وفي المنوعات: مرض نادر.. توأم لم يستيقظ منذ والدته.

كما تقرأون في الفن: تامر حسني يدخل جينيس كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.

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