أمريكا متمسكة بخطط نشر طائرات الاستطلاع على وقع توتر مع بيونج يانج

أعلن قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية في المحيط الهادئ تشارلز براون، السبت، أن بلاده ليست لديها نية لإجراء أي تغيير حقيقي فيما يتعلق بطائرات الاستطلاع الأمريكية حول شبه الجزيرة الكورية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، على وقع تصاعد التوتر مع بيونج يانج.

وأضاف أنه مع اقتراب نهاية العام بتصعيد كوريا الشمالية لهجتها ضد أمريكا، تولي أمريكا اهتماما كبيرا ليس فقط لهذا الشهر لكن لعام 2020 أيضا.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية إن تشارلز براون عقد مؤتمرا عبر الهاتف، أمس الجمعة، ونقل هذا الموقف.

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ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي "مون جاي ان" في وقت سابق، السبت، الوضع في شبه الجزيرة الكورية بأنه "خطير"، مشددين على ضرورة استمرار المحادثات المتعلقة بكوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية قد حذرت من "موجة كراهية" ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تصريح له حول استخدام القوة ضدها.

وأعربت بيونج يانج عن أملها في أن يكون تصريح ترامب، خلال قمة الناتو في لندن، مجرد "زلة لسان"، وليس استفزازا متعمدا.

يذكر أن ترامب قال -على هامش أعمال قمة الناتو بلندن يومي 3 و4 ديسمبر/كانون الأول- إنه لا يزال يؤمن بالزعيم الكوري الشمالي.

وقبل أن يصف الرئيس الأمريكي العلاقات بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي بالجيدة، أشار إلى أن كيم جونج أون "يحب إطلاق الصواريخ"، وأن الولايات المتحدة ستستخدم القوة ضده حال استدعت الضرورة.