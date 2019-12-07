سفير بريطانيا لدى العراق يدين قتل المتظاهرين السلميين في بغداد

أدان السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، السبت، قتل المتظاهرين السلميين في العاصمة بغداد ليلة أمس.

ودعا السفير البريطاني الحكومة العراقية إلى بذل المزيد من الجهود لحماية المتظاهرين، واتخاذ الإجراءات العاجلة لمحاسبة مرتكبي جرائم القتل.

وكان السفير البريطاني قد وصف، في وقت سابق، المظاهرات السلمية في العراق بأنها تعكس الحيوية والروح المدنية والطاقة التي يمتلكها الشعب العراقي.

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يشار إلى أن سلاح "الطعن" بات أحدث أدوات قمع المتظاهرين في العراق بعد دخول موجة الاحتجاجات الثانية في البلاد شهرها الثالث؛ اعتراضا على تردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار الهيمنة الإيرانية على دوائر صناعة القرار في بغداد.

وسجلت ساحة التحرير، ميدان الاعتصام الرئيسي في العاصمة العراقية، نحو 11 حالة طعن.

ونجح المحتجون في إجبار حكومة عادل عبدالمهدي على تقديم استقالتها للبرلمان قبل أكثر من أسبوع، لكن الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا تزال مستمرة وفي تصاعد.

وسلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على وقائع طعن المتظاهرين، وأشارت، في تقرير لها الجمعة، إلى تسجيل ساحة التحرير 11 حادث طعن بالسلاح الأبيض.