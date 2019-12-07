مقتل 8 أشخاص في هجوم لـ"الشباب" الإرهابية شمالي كينيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة في كينيا، السبت، أن هجوما على حافلة أسفر عن مقتل 8 أشخاص في شمال البلاد، نفذه من يشتبه أنهم أعضاء في حركة "الشباب" الإرهابية.

وقالت الرئاسة الكينية، في بيان، إن قوات الأمن شنت عملية لملاحقة المسلحين، الذين نصبوا كمينا لحافلة كانت متجهة إلى بلدة مانديرا في منطقة "واجير" أمس الجمعة، مشيرة إلى أن رجال شرطة كانوا من بين القتلى.

وكانت مقاطعة "واجير"، الواقعة شمال كينيا الذي يتاخم إثيوبيا، قد تعرضت لهجمات إرهابية من قبل مسلحين لهم صلة بحركة "الشباب" التي تتخذ من الصومال مقرا لها، والتي لديها صلات بتنظيم القاعدة.

وتشن حركة "الشباب" هجمات بشكل منتظم على كينيا المجاورة، وفي عام 2013، قتلت 67 شخصا في مركز تسوق "ويستجيت" في نيروبي.

وكان مسلحون قد استهدفوا في وقت سابق من هذا العام فندقا فاخرا في نيروبي ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا.