رئيس بوليفيا السابق يغادر المكسيك متوجها إلى كوبا

غادر رئيس بوليفيا السابق، إيفو موراليس، المكسيك، حيث يعيش في منفى هناك، متوجها إلى كوبا.

وقالت وزيرة الصحة السابقة، جابرييلا مونتانو، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن موراليس يتلقى علاجا طبيا في الجزيرة الواقعة في منطقة الكاريبي.

وأكدت مصادر في وزارة خارجية المكسيك أيضا مغادرة موراليس للمكسيك، قائلة إنه سيبقى فقط بشكل مؤقت في كوبا.

وكانت صحيفة "إل بايس" الإسبانية قد ذكرت في وقت سابق أن موراليس يريد التوجه إلى كوبا، في انتظار تغيير في حكومة الأرجنتين، ثم سيتوجه إلى هناك بدلا من ذلك، حيث سيتولى السياسي اليساري، ألبرتو فرنانديز منصبه كرئيس جديد للأرجنتين، الثلاثاء، المقبل.

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وأضافت الصحيفة أن موراليس سيفضل الأرجنتين بدلا من المكسيك، نظرا لأنها قريبة من مسقط رأسه، ويكون بمقدوره بشكل أكثر سهولة الاتصال مع المقربين إليه في بوليفيا.





وكان موراليس قد أعلن استقالته في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في أعقاب احتجاجات شهدتها مختلف أنحاء البلاد ضد عمليات تزوير في الانتخابات التي جرت في 20 أكتوبر/تشرين أول الماضي في بوليفيا.

وكان وزير الداخلية البوليفي أرتورو موريو قد أعلن نهاية الشهر الماضي أن حكومته الانتقالية تعتزم رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد الرئيس السابق أيفو موراليس؛ لارتكابه "جرائم ضد الإنسانية".

ونفى موراليس ارتكاب أي مخالفة، معتبراً أنه يتعرض إلى الاضطهاد لقيادته حكومة مناصرة للفقراء والسكان الأصليين، ولتأميمه الغاز وموارد طبيعية أخرى.