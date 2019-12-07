شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل ثمانية على الأقل في كينيا في هجوم يشتبه في أنه إسلامي متشدد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019 حسن محمد قالت الشرطة ووسائل اعلام محلية ان عدة أشخاص قتلوا يوم الجمعة عندما هاجم متشددون اسلاميون حافلة في كينيا بالقرب من الحدود مع الصومال.

Advertisements وقال ستيفن نجيتش قائد الشرطة في مقاطعة واجير لرويترز إن الحافلة تعرضت للهجوم في منطقة تدعى كوتولو دون تقديم تفاصيل عن الخسائر البشرية. وأضاف في اشارة الى الجماعة الاسلامية المتشددة من الصومال "مجموعة من المسلحين نصبت كمينا لحافلة كانت متجهة الى شمال كينيا هذا المساء ... نشتبه في تورط الشباب."

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