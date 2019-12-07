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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل ثمانية على الأقل في كينيا في هجوم يشتبه في أنه إسلامي متشدد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 ديسمبر 2019
حسن محمد
قالت الشرطة ووسائل اعلام محلية ان عدة أشخاص قتلوا يوم الجمعة عندما هاجم متشددون اسلاميون حافلة في كينيا بالقرب من الحدود مع الصومال.
وقال ستيفن نجيتش قائد الشرطة في مقاطعة واجير لرويترز إن الحافلة تعرضت للهجوم في منطقة تدعى كوتولو دون تقديم تفاصيل عن الخسائر البشرية.
وأضاف في اشارة الى الجماعة الاسلامية المتشددة من الصومال "مجموعة من المسلحين نصبت كمينا لحافلة كانت متجهة الى شمال كينيا هذا المساء ... نشتبه في تورط الشباب."
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