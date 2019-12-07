بطيش: مكافحة الفساد تحتاج الى برامج عمل ويجب ان نتحمل مسؤوليتنا

لفت وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ في حديث اذاعي الى أن "الناس تشعر "بالقرف" من المسؤولين"، مشيرا الى أن "المسؤولية السياسية هو أكبر عمل فيه عطاء وليس عمل استقوائي"، مشددا على أن "هناك بعض المسؤولين يكابرون وينكرون الواقع الذي وصلنا اليه وهذا نوع من الازلال الذي وصلنا إليه".

وأشار الى ان "​مكافحة الفساد​ تحتاج الى برامج عمل"، مضيفا: "يجب ان نتحمل مسؤوليتنا في الداحل اذ هناك خلاف في الخيارات الاقتصادية"، متسائلا "أين هي فرص العمل في البلد".

وأضاف: "فيما خص ملفات فهناك 18 ملفا ارسلهم ​الرئيس ميشال عون​ الى ​القضاء​ وهؤلاء ينتظر البت فيهم"، مشددا على أن "هناك ملفات في كل مكان ولكن فليأخذ القضاء مجراه"، مؤكدا أن "ملف الخليوي سيفتح ومن لديه اي مستند فليتفضل الى القضاء ومرحب به".

وشدد على أن "سعر القطع لدى المصارف هو من مسؤولية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف"، لافتا الى أن "لجنة الرقابة على المصارف في اجتماع بعبدا أكدت أنها ستأخذ تدابير بحق المصارف وفعلتها"، مشددا على أن "المصارف لا يزال لديها قدرات ومصرف لبنان أيضا قدرات ولا يجب أن يفقد الناس الثقة بهذا القطاع".