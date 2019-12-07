شدد رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، في تصريح بذكرى ميلاد ​كمال جنبلاط​ على أن "المسيرة مستمرة وسنتابعها مهما كانت الصعاب ومهما أتتنا سهام لا نبالي".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط بذكرى ميلاد والده: المسيرة مستمرة وسنتابعها مهما كانت الصعاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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