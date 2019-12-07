علوش: سعد الحريري اعطى كلمته في موضوع سمير الخطيب

أكد عضو المكتب السيساي في ​تيار المستقبل​ ​مصطفى علوش​ ان "رئيس ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ اعطى كلمته في موضوع ​سمير الخطيب​".

ولفت إلى انه "من الصعوبة ان تواجه الحكومة الجديدة الاستحقاقات الداهمة ، والحريري مع حكومة خالية من التعطيل ومراقبة من مجلس النواب لانها الوسيلة الوحيدة لتسريع معالجة الامور وبدء الخروج من الازمة".