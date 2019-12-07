علوش: سعد الحريري اعطى كلمته في موضوع سمير الخطيب

أكد عضو المكتب السيساي في تيار المستقبل مصطفى علوش ان "رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري اعطى كلمته في موضوع سمير الخطيب".
ولفت إلى انه "من الصعوبة ان تواجه الحكومة الجديدة الاستحقاقات الداهمة ، والحريري مع حكومة خالية من التعطيل ومراقبة من مجلس النواب لانها الوسيلة الوحيدة لتسريع معالجة الامور وبدء الخروج من الازمة".
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