طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن كتل هوائية باردة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حيث ينأثّر يوم الأحد بمنخفض جوي ماطر، متوقعة أن يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​، نحذر من تكوّن الجليد على الطرقات الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1300 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين:

الأحد: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، يتحول تدريجياً الى غائم مع ​تساقط امطار​ محلية تشتدّ غزارتها أحياناً وتكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة ورياح ناشطة (نحذر من تشكل ​السيول​ وانجرافات التربة) كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

الإثنين: غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، كما تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة (خاصّةً فترة قبل الظهر) مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة ورياح قوية (نحذر من تشكل السيول وانجرافات التربة) كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600متر وما فوق.