استقبل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الشيخ حسن عز الدين في مكتبه بمدينة صور، وفداً من تجمع مزارعي الموز ونقابات المصدرين في الجنوب، تقدمهم رئيس تجمع مزارعي الجنوب محمد الحسيني، رئيس نقابة مزارعي الحمضيات والموز سليم مراد.
وكانت مناسبة وجه فيها الوفد الشكر لقيادة حزب الله التي عملت عبر النائب عز الدين على تذليل العديد من المعوقات لتصدير الموز اللبناني إلى الأسواق السورية، وذلك جراء سلسلة اتصالات بدأت بمراسلات بين وزير الزراعة اللبنانية الدكتور حسن اللقيس والسفارة السورية في بيروت وصولا الى القيادة السورية.
كما جرى التطرق لوضع الزراعة اليوم وسبل تفعيلها وتطويرها لتخفيف العبء عن كاهل المزارعين وتعزيز دورهم في الحركة الاقتصادية.
من ناحيته أوضح النائب عز الدين أن هذا اللقاء يأتي في سياق الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان، موجهاً الشكر للرئيس السوري بشار الأسد والوزراء المعنيين سواء في لبنان أو في سوريا على هذا القرار الذي يساعد في جوهره المزارعين اللبنانيين، ويخفف في نفس الوقت من آلام هذا الوضع الاقتصادي الذي يمر به لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن الدين التقى وفداً من تجمع مزارعي الموز ونقابات المصدرين في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.