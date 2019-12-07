حسن الدين التقى وفداً من تجمع مزارعي الموز ونقابات المصدرين في الجنوب

استقبل عضو ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب الشيخ ​حسن عز الدين​ في مكتبه ب​مدينة صور​، وفداً من تجمع مزارعي الموز ونقابات المصدرين في ​الجنوب​، تقدمهم رئيس ​تجمع مزارعي الجنوب​ محمد الحسيني، رئيس نقابة مزارعي الحمضيات والموز سليم مراد.

وكانت مناسبة وجه فيها الوفد الشكر لقيادة ​حزب الله​ التي عملت عبر النائب عز الدين على تذليل العديد من المعوقات لتصدير الموز ال​لبنان​ي إلى الأسواق السورية، وذلك جراء سلسلة اتصالات بدأت بمراسلات بين وزير ​الزراعة​ اللبنانية الدكتور ​حسن اللقيس​ و​السفارة السورية​ في ​بيروت​ وصولا الى ​القيادة​ السورية.

كما جرى التطرق لوضع الزراعة اليوم وسبل تفعيلها وتطويرها لتخفيف العبء عن كاهل ​المزارعين​ وتعزيز دورهم في الحركة الاقتصادية.

من ناحيته أوضح النائب عز الدين أن هذا اللقاء يأتي في سياق ​الوضع الاقتصادي​ الصعب الذي يمر به لبنان، موجهاً الشكر للرئيس السوري ​بشار الأسد​ والوزراء المعنيين سواء في لبنان أو في ​سوريا​ على هذا القرار الذي يساعد في جوهره المزارعين اللبنانيين، ويخفف في نفس الوقت من آلام هذا الوضع الاقتصادي الذي يمر به لبنان.