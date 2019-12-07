المبعوث الاممي لليبيا: الأمم المتحدة لا يحق لها التدخل بقرارات اي دولة

أكد المبعوث الأممي إلى ​ليبيا​، ​غسان سلامة​، اليوم السبت، على أن "​الأمم المتحدة​ لا يحق لها أن تتدخل في القرارات السيادية لأي دولة، لكننا طبعا لدينا ما يكفي من العقبات للتقدم في العملية السياسية فاي مشكلة جديدة تأتي تثير اسفنا".

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