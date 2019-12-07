وزير الخارجية الايراني: اسرائيل اختبرت صاروخا نوويا هدفه إيران

لفت وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى إن "​اسرائيل​ اختبرت صاروخا نوويا هدفه ​إيران​"، مضيفا: "الدول الأوروبية الثلاث أي ​ألمانيا​ و​فرنسا​ و​بريطانيا​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ لا تعترض أبدا على الترسانة النووية الوحيدة في غرب آسيا المسلحة ب​صواريخ​ مصممة في الواقع لحمل رؤوس نووية، لكنها تغضب بسبب أسلحتنا التقليدية والدفاعية".

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