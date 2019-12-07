نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أميركي أن "واشنطن استأنفت محادثاتها مع حركة طالبان في قطر"، مشيرا الى أن "النقاشات ستركز على خفض العنف وهو ما يؤدي إلى مفاوضات أفغانية داخلية ووقف لإطلاق النار".
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب علق المحادثات لثلاثة أشهر، وهي تدخل ضمن الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر AFP: استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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