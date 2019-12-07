AFP: استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة

نقلت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية عن مصدر أميركي أن "​واشنطن​ استأنفت محادثاتها مع ​حركة طالبان​ في قطر"، مشيرا الى أن "النقاشات ستركز على خفض ​العنف​ وهو ما يؤدي إلى مفاوضات أفغانية داخلية ووقف ل​إطلاق النار​".

يذكر أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ علق المحادثات لثلاثة أشهر، وهي تدخل ضمن الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء أطول حرب في تاريخ ​الولايات المتحدة​.