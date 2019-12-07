ارتفاع عدد قتلى حادث إطلاق النار في قاعدة جوية بفلوريدا إلى 4 أشخاص

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلنت الشرطة الأمريكية، ارتفاع عدد قتلى حادث إطلاق النار الذي وقع في قاعدة "بنساكولا" الجوية البحرية بولاية فلوريدا الأمريكية إلى 4 أشخاص.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم، أن من بين القتلى المشتبه به في إطلاق النار، مضيفة أن السلطات، من بينها جهاز التحقيقات الفيدرالي "اف بي آي"، سارعت إلى مكان الحادث.

وكان قد تم الإعلان في وقت سابق عن مقتل ثلاثة أشخاص إثر حادث إطلاق نار نشط في قاعدة جوية بحرية بولاية فلوريدا الأمريكية، فيما أصيب آخرون لم يتم تحديد أعدادهم بعد.