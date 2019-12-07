شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "سياحة النواب": الدولة تهتم بإحياء مسار العائلة المقدسة كمشروع قومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة من المشروعات التى تحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية، خاصةً في ظل وجود العديد من المواقع السياحية التاريخية المسيحية التى يمكن الاستفادة منها فى رحلة المسيح والعذراء داخل مصر، والتي تلقى اهتماما بالغا لملايين المسيحيين في العالم، مؤكداً على اعتبار إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة مشروعا قوميا يمكن من خلاله النهوض بقطاع السياحة وإرسال رسائل أمن للعالم الخارجي ودعم هذا المشروع الهام وتسليط الضوء عليه، وبذل كثير من الجهد لإظهاره فى أحسن صورة لما له من أهمية فى تحسين الصورة الذهنية للمنتج السياحى المصرى عالمياً، باعتباره منتجاً سياحياً متفرداً وشديد التميز.

وأكد رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، في بيان له، أن مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في تطوير نقاط مسار العائلة المُقدسة أمر ضرورى لتوفير الخدمات التى سيحتاجها السائح خلال رحلته، والتنمية المتكاملة وعملية تطوير النقاط الـ25 بمسار العائلة المُقدسة بالإضافة لوضع خطة متكاملة لهذه النقط كمسار متكامل ليصبح مشروعا قوميا.

وشدد "عمرو صدقى" على أهمية خلق مساحات محيطة بالمناطق الأثرية تُطرح بها مشروعات استثمارية لخدمة السياح، وتشجيع الاستثمار الخارجى فى المنطقة بطرح مشاريع إنمائية، لافتا إلى أنه سيتم عمل دراسة جدوى لحجم الاستثمارات ومشاركة القطاع الخاص ونصيب الدولة والإيرادات المُتوقعة وحجم السياح.

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أكد النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن هناك زيارات ميدانية للجنة خلال الأيام المقبلة، وتشمل محافظة المنيا وأسيوط وذلك لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال تطوير لمسار العائلة المقدسة، ومدينة مرسي علم للوقوف على المشكلات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها، بالضافة إلى منطقة نبع الحمراء بوادي النطرون لمتابعة الاستعدادات لرحلة العائلة المقدسة.

وأضاف "عمرو صدقى" أنه من المتوقع الانتهاء من الاستعدادات والتجهيزات المتعلقة بالبنية التحتية 2020، ومن ثم طرح فرص الاستثمارات عبر كراسات الشروط والمتعلقة بالخدمات التي يمكن أن تخدم تلك المناطق السياحية، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من تلك الإجراءات سيتم تسجيل فيلم ترويجي عن رحلة العائلة المقدسة وذلك بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات.

وفى نهاية بيانه أكد عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، أن اللجنة تتابع مع كافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بالمشروع للوقوف على آخر التطورات خطة العمل المعنية بالمراحل والأهداف للانتهاء من تطوير 25 موقعاً أثرياً تتضمن المناطق الأثرية التى سارت وعاشت فيها العائلة المقدسة بالمحافظات خلال رحلتها لمصر وكذلك تتابع اللجنة مع وزارة التنمية المحلية بشأن الانتهاء من بعض المشروعات الخاصة بالصرف الصحى، وكذلك متابعة كافة نقاط المسار بشكل دورى.