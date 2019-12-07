شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية النواب" تستقبل سفراء رواندا وكوت ديفوار والكاميرون الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، تستقبل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، 3 سفراء للدول الإفريقية بمصر، على مدار الأسبوع الجارى، حيث تلتقى الإثنين سفير دولة رواندا لدى القاهرة صالح هابيمانا.

كما تستقبل اللجنة يوم الثلاثاء، كلاً من سفير دولة كوت ديفوار إيزوا تيموتيه، وسفير دولة دولة الكاميرون الدكتور محمد ولبرنغ.

يأتى لقاءات اللجنة مع سفراء الدول الإفريقية لدى مصر، فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع سفراء الدول الأفريقية، لدى مصر، وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقي من جانب، وأيضا مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر، للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القارة السمراء.

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وفى سياق متصل، من المتوقع أن تبحث خلال اجتماعها غداً الأحد أخر التطورات على الصعيد الإفريقى، وذلك بحضور السفير حمدى سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.

وتبحث لجنة الشؤون الأفريقية ضمن خططها للوقوف على رؤى الوزارات المختلفة لتعزيز العلاقات المصرية الافريقية، الرؤية المستقبلية لوزارة الطيران المدنى لدعم توجه مصر لإفريقيا".