فحص 81 ألف تلميذ وتسليم 8 آلاف نظارة ضمن مبادرة "نور حياة" بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "نور حياة" جري فحص 81 ألف من تلاميذ المدارس بالمحافظة.

وقال المحافظ، إن المبادرة نفذت في الأول من يوليو الماضي بتسيير 12 قافلة، بالنادي الاجتماعي باستاد المنصورة، ومركز شباب الدراكسة بمنية النصر، وجري فحص 8 آلاف حالة، وتسليم 2560 نظارة طبية، وعلاج، وتحويل 2050 حالة للمستشفيات.

وأضاف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن المحور الثاني من المبادرة بدأ في الفترة من 7 أكتوبر حتى ديسمبر الجاري، بإدارتي غرب المنصورة ومنية النصر التعليمية، وجرى فحص 73 ألف تلميذ وتسليم 5900 نظارة.

فيما أكدت الدكتورة هدى بلاط، مدير الإدارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة، إنه يجري تنفيذ هذه القوافل الطبية بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر ومديريتي الصحة والتعليم.