رئيس جامعة بنها: الاتحادات الطلابية مدرسة للقيادات والكوادر الشبابية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أن الجامعة حريصة على تقديم كافة الدعم للأنشطة الطلابية، والتصدي لكافة المشكلات التي تعوق الطلاب عن ممارسة أي نشاط طلابي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السعيد، مع رؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالجامعة، بحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود المغربي عميد كلية الزراعة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور مصبح كحيلي مدير عام رعاية الشباب.

وقال السعيد، إن الاتحادات الطلابية هي المدرسة الحقيقية للقيادات والكوادر الشبابية، باعتبارها نهر متجدد للقيادات الشابة، ليس داخل الجامعة فقط بل على مستوى الدولة.

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وقدم رئيس الجامعة خلال اللقاء التهنئة لرؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية بالجامعة، على ثقة زملائهم واختيارهم ممثلين عنهم، مؤكدًا على أهمية نقل الثقافة الإيجابية وتحفيز زملائهم على ممارسة كافة الأنشطة التي يقوم بها اتحاد الطلاب.

من جانبه أشار الدكتور حسين المغربي إلى أن اتحاد الطلاب له دور موثر وفعال فهو يمثل ما يقرب من 100 ألف طالب، مشيرًا إلى أنه صوت الطلبة وأن الجامعة وقيادتها حريصة على الاستماع للطلاب.

وفي نفس السياق أكد الدكتور خالد عيسوي، أنه جرى عقد اجتماعًا تحضيريًا مع لجان الاتحادات الطلابية، لتجهيز خطة الأنشطة والتعرف على مقترحات الطلاب لتطوير الأنشطة.