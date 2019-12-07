اختل توزنها.. سقوط طالبة من قطار بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أصيبت طالبة، في العقد الثاني من عمرها، اليوم السبت، إثر سقوطها من القطار، أثناء وقوفها على الباب، نتيجة اختلال توازنها، ما أدى إلى تعرضها لإصابات بأنحاء متفرقة بالجسد.

تلقى العميد عصام مصطفى، مأمور شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، إشارة من نقطة شرطة محطة قطار دسوق، بسقوط "أية ا.ا"، طالبة في العقد الثاني من العمر، وتقيم بقرية شباس الشهداء، دائرة مركز شرطة دسوق، من القطار ما بين محطتي جماجمون ودسوق.

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دفعت هيئة الإسعاف بسيارة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الطالبة إلى مستشفى دسوق العام، وتبين من التقرير الطبي الخاص بالطالبة والذي حمل رقم 1816 بتاريخ 7 ديسمبر 2019، إصابتها بكدمة في الصدر وسحجات وكدمات بالساق اليسرى، واشتباه خلع بمفصل الكتف الأيمن.

أسفرت تحريات المقدم محمد جاويش، رئيس مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات بكفر الشيخ، أن الطالبة خلال وقوفها بباب القطار رقم 459 القادم من محطة قلين، والمتجه لمحطة دمنهور، مارًا بمحطة قطار دسوق، اختل توازنها، ما بين محطتي قطار جماجمون ودسوق، نتيجة الزحام.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 2 / 323 لسنة 2019 أحوال قسم شرطة النقل والمواصلات في كفر الشيخ، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.