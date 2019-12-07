سوهاج تبحث خطة مشروع "برنامج الاستجابة الفورية للقضية السكانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

عقدت وحدة السكان بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للسكان، اليوم السبت، اجتماعًا لمناقشة الخطة التنفيذية السكانية 2019/2020، في إطار مشروع وزارة التنمية المحلية "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية".

حضر الاجتماع كلًا من ليلة الشيمي مدير الوحدة، ووفاء حمدي مقرر فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، وأعضاء الوحدة واللجنة التنسيقية للسكان، ومركز المعلومات بالمحافظة، ومسئولي الوحدة بمديريات التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الصحة، القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، الأزهر والأوقاف، وعدد من الشباب المتطوعين.

وأكدت ليلة الشيمي، مدير وحدة السكان في كلمتها على أهمية المشروع، لتحسين معدلات النمو السكاني بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمجلس القومي للسكان، للاستفادة من التنمية المستدامة، وحل مشكلة زيادة النمو السكاني التي تلتهم الاقتصاد.

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وأشارت مدير وحدة السكان بالمحافظة إلى أن الوحدة تضم 240 من الشباب المتطوعين للمشاركة في أنشطة الوحدة ورصد المشكلات، لافتة إلى مشاركة الوحدة مؤخرًا في ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية المحلية بالقاهرة، والتي جرى خلالها شرح مكونات الخطة التي تعتمد على 5 محاور رئيسية، بالإضافة إلى تعيين 3 مسئولين بكل وحدة محلية، و3 آخرين بكل قرية، لمتابعة عمليات الرصد الميداني، وإعداد التقارير اللازمة للوقوف على المشكلات وتنفيذ الأنشطة والندوات، بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان.

فيما قالت الدكتورة وفاء حمدي مقرر المجلس القومي للسكان، إن المحاور الخمسة التي ترتكز عليها الخطة التنفيذية السكانية 2019/2020 هي "تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، الشباب وصحة المراهقين، التعليم، الإعلام والتواصل الاجتماعي بهدف زيادة الحشد الجماهيري لتأييد القضية السكانية، تمكين المرأة"، والذي يهدف لرفع نسب مشاركة المرأة في قوة العمل من 7.4% إلى 8%.

وانتهى الاجتماع إلى التوصية بقيام المديريات والأجهزة المعنية بإعداد تقرير مفصل لما جرى إنجازه من الخطة، خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضي، على أن يجري عرض إنجازات كل جهة خلال الاجتماع القادم.