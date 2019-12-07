أول تعليق من سفارة السعودية في واشنطن على حادث فلوريدا

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا، إن حادث إطلاق النار في قاعدة عسكرية جوية في فلوريدا، أمس الجمعة، مؤلم للغاية، مؤكدة على وحدة الشعب السعودي في إدانة هذه الجريمة.

وقدمت الأميرة ريما التعازي للشعب الأمريكي في المأساة التي وقعت في يينساكولا، فلوريدا. وقالت، في تغريدات عبر تويتر،:" نتعاطف مع عائلات المتضررين من هذا الهجوم المروع".

وتابعت : "كابنة طيار عسكري سابق تدرب في بأمريكا فإن هذه المأساة مؤلمه بشكل خاص. والشعب السعودي متحد في ادانته لهذه الجريمة. ونقف متضامنين مع أصدقائنا الأمريكيين خلال هذه الأوقات العصيبة".

ذكر مصدر مطلع على مجريات التحقيق في حادث اطلاق النار في قاعدة بينساكولا الجوية في ولاية فلوريدا الأمريكية ، انه تم احتجاز ستة اشخاص سعوديين قرب مسرح اطلاق النار لاستجوابهم.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم السبت عن المصدر قوله إن ثلاثة من المحتجزين شوهدوا وهم يقومون بتصوير الحادث باكمله.

وأسفر الحادث عن مقتل 4 أشخاص بينهم المنفذ الذي تم الكشف عن هويته على أنه السعودي محمد سعيد الشمراني وهو ملازم بسلاح الجو السعودي.

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وقالت الصحيفة إن السلطات الأمريكية، بقيادة مكتب التحقيق الاتحادي، تحقق في الحادث لمعرفة الدافع وراء قيام المسلح باطلاق النار وما إذا كان الحادث عملاً إرهابيًا.

وذكرت مجموعة سايت انتيليجنس التي ترصد الانشطة الجهادية على الإنترنت أنه قبل إطلاق النار بفترة قصيرة ، نشر حساب على تويتر يحمل اسمًا متطابقًا لاسم مرتكب الحادث وصية" تصف الولايات المتحدة بأنها "أمة شريرة" وانتقدت دعمها لإسرائيل.

وقدم العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز تعازية للرئيس الأمريكي في ضحايا الحادث من الأمريكيين.

ووقع الحادث بعد يومين من قتل بحار اثنين من العاملين في قاعدة بيرل هاربر-هيكام المشتركة في هاواي، قبل أن يطلق النار على نفسه.

وقال المسؤولون في بيرل هاربور إن فعاليات الإحياء السنوي للهجوم الياباني على القاعدة في عام 1941، والتي دفعت الولايات المتحدة إلى ساحة الحرب العالمية الثانية ، ستمضي كما هو مخطط لها في عطلة نهاية الأسبوع.