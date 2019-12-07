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الرئيس السيسي يكرم الفرق الرياضية التي حققت بطولات قارية وعالمية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يكرم اليوم اللاعبين واللاعبات والمدربين الرياضيين الذين حققوا بطولات قارية وعالمية، بقصر الاتحادية.

وأضاف متحدث الرئاسة، في بيان له منذ قليل، أن المكرمون هم فرق منتخبات "الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة، و الكاراتيه، والاسكواش، والبارالمبي".​

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