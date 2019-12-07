الداخلية العراقية: تحقيق حول إطلاق النار بالسنك ومقتل وإصابة 84 شخصا

أعلنت وزارة الداخلية العراقية مساء اليوم الجمعة عن فتح تحقيق بإطلاق النار في منطقة السنك بمحافظة بغداد ، والذي أدى الى استشهاد واصابة 84 شخصا.
تقرر فتح تحقيق في حادثة إطلاق النار الذي وقع في محيط منطقة السنك ببغداد مساء اليوم ، وأسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 80 آخرين.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا ، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ، إنه
عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل ، مشيرا إلى أن قوات الأمن كثفت من تواجدها في المناطق القريبة من مكان الحادث.
وأضاف أنه تم تطويق المكان بحثا
يذكر أن ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد شهدت مساء اليوم اطلاق رصاص حي من قبل مجهولين ، والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين ادى الى تفريقهم وانسحابهم الى ساحة التحرير.
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