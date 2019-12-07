وارسو تسعى لشراء معسكر الموت النازي الألماني

قال رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيسكي إن حكومته تسعى لشراء موقع معسكر الموت النازي الألماني السابق ماوتهاوتزن-غوزين في النمسا، حيث قتل عشرات الآلاف من البولنديين إبان الحرب العالمية الثانية.



وأضاف رئيس الوزراء- في تصريح أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت - أن الهدف من شرائه هو الحفاظ على ذكرى قرابة 120 ألف ضحية لقوا مصرعهم في المعسكر ومن بينهم مفكرون بولنديون.



وأقيم المعسكر عام 1938 في النمسا، وكان أول معسكر موت تديره ألمانيا النازية في بلد احتلته ، وحتى تحريرهم على أيدي قوات الحلفاء عام 1945، احتجز قرابة 335 ألف شخص في المعسكر في أوضاع أدت إلى وفيات جماعية.



وقالت حكومة بولندا إن التطورات السكنية والشركات التي تعمل في الموقع حاليا لا تتوافق مع طبيعته،

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ولذلك عرضت وارسو شراء الموقع من النمسا للمحافظة على تاريخه، بحسب مورافيسكي الذي لم يفسر كيف قد يتم الشراء.



وأضاف رئيس الوزراء "لا يمكننا السماح لموقع إبادة سابق بأن يتحول إلى موقع لا يستحق الذكرى."



كما تحدث مورافيسكي في موقع معسكر موت نازي آخر،" أوشفيتس بيركيناو"، خلال أول زيارة من نوعها تقوم بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى هناك.



وكانت ألمانيا النازية قد أقامت معسكر "أوشفيتس بيركيناو" في بولندا المحتلة عام 1940 وقتلت قرابة 1.1 مليون شخص هناك.

