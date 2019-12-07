اليمن: تصاعد خروقات الحوثيين للهدنة الأممية في الحديدة

تصاعدت وتيرة خروقات ميليشيات الحوثي الإنقلابية للهدنة الأممية في عدد من مناطق محافظة الحديدة غربي اليمن، حيث كثفت تحركاتها العسكرية وهجومها على القوات المشتركة.



وأفاد بيان عسكري أوردته قناة العربية الإخبارية بأن الميليشيات الحوثية استهدفت مواقع القوات المشتركة في التحيتا بقذائف الـ"بي. ام. بي" والأسلحة المتوسطة، كما استهدفت مواقع القوات في منطقتي الجبلية والطور بالأسلحة المتوسطة.



وبحسب البيان الذي نشره المركز الإعلامي لـ"ألوية

العمالقة"، فإن الميليشيات استهدفت أيضا عددا من مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، بالأسلحة المتوسطة وقذائف الـ "آر. بي. جي" بشكل مكثف.



كما واصلت ميليشيات الحوثي اعتدائها على منازل المواطنين بالقصف المدفعي والاستهداف بالعيارات المتوسطة في مدينتي حيس والتحيتا جنوب الحديدة.

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وأكدت مصادر محلية أن الميليشيات شنت

قصفا مدفعيا بقذائف الهاون على مدينتي حيس والتحيتا، مما تسبب في إلحاق أضرار في منازل المواطنين وبث الرعب بين السكان.



واتهم الناطق الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي، العقيد وضاح الدبيش، ميليشيات الحوثي بأنها "أصبحت تتكئ على اتفاق السويد وتتخذه فرصة لإعادة ترتيب صفوفها ولاستعادة أنفاسها، وهي اليوم تبدو جاهزة لخوض جولة جديدة من المعارك".



واعتبر الدبيش أن اتفاقية السويد التي لم تلتزم بها الميليشيات الحوثية، "أصبحت تمثل كارثة لليمنيين، وهي تعني القتل والدمار ومزيد من معاناة الشعب اليمني".

