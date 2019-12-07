دعا نائب ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" إلى تحسين عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام من خلال تحسين كفاءة التفويض وبناء القدرات والشراكات.
رمزا للأمم المتحدة، حيث تجلب السلام والأمل إلى العالم ، ولمواجهة الوضع الجديد والتحديات الجديدة، يحتاج حفظ السلام التابع للأمم المتحدة إلى مواكبة العصر ، موضحا أن تحسين أداء حفظ السلام مرتبط بشكل وثيق بتحسين التفويض وتعزيز بناء القدرات وإقامة الشراكات.
وقال تاو –في كلمة خلال اجتماع في الأمم المتحدة بشأن كيفية تحسين أداء الأمم المتحدة لحفظ السلام نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم السبت إنه "منذ عام 1948، أصبحت الخوذة الزرقاء
وأضاف تاو أن التفويض ينبغي أن يكون واقعيا وقابلا للتنفيذ ومستهدفا، مؤكدا ضرورة التمسك بالتسوية السياسية وأن تكون ركيزة كل عملية لحفظ السلام، مشددا على ضرورة أن نكون ملتزمين بالمباديء الأساسية التي تحكم عمليات حفظ السلام".
وحث تاو المجتمع الدولي على إيلاء اهتمام جاد للحاجات الفعلية للدول المساهمة بقواتها، خاصة الدول النامية، وتزويدها بالموارد اللازمة لحفظ السلام، مشيرا إلى أنه يتعين على الأمانة العامة للأمم المتحدة وضع معايير موحدة لتنظيم قوات حفظ السلام وتدريبها والإشراف عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تدعو إلى تحسين عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.