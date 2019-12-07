اخبار العالم

لافروف يُرجع تأزم الوضع في إيران إلى العقوبات الأمريكية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أرجع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تأزم الوضع في إيران إلى الضغوط الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على النظام الإيراني.


وأوضح لافروف - حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية - أن الوضع الحالي غير المستقر في

إيران يعود إلى حد كبير إلى سياسة واشنطن القائمة على فرض ضغط اقتصادي على طهران، لافتا إلى أن جذور المشكلة تعود إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي للسكان والاستياء الشعبي من الوضع القائم ووجود تطلعات إلى حياة أفضل".


وتابع: "على الحكومة الاستجابة لمثل هذه الأمور ، حيث أن المشاكل في إيران خطيرة للغاية، الأمر الذي يعود في قدر كبير منه إلى العقوبات الأمريكية التي تم فرضها على هذا البلد بشكل غير قانوني على الإطلاق".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لافروف يُرجع تأزم الوضع في إيران إلى العقوبات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا