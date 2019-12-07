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تعرف على سبب وجود وجود كاميرات فيديو فوق المراحيض بمترو موسكو

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قدم جهاز الإعلام التابع لمترو موسكو، اليوم، شرحًا ،حول أهمية توجد كاميرات فيديو في غرف

المراحيض.

 

وكانت إحدى الصحف الموسكوفية نشرت فيديو، تظهر فيه كاميرا فيديو في غرفة

المرحاض بمحطة "تسفيتنوي بولفار".

 

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وأكد مسئول إعلامي في إدارة المترو بالعاصمة الروسية موسكو لوكالة "سبوتنيك" وجود كاميرات فيديو في غرف

المراحيض بمحطات المترو، منوها إلى أنها موجودة لأسباب أمنية للتأكد من عدم وجود أشياء غريبة في غرفة المرحاض.

 

ولا يتم تشغيل الكاميرات إلا بعد أن يغادر الزائر الغرفة من أجل التأكد من خلوها من أشياء غريبة.

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