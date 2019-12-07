فيضان أنهار وإجلاء سكان بعد أمطار غزيرة في نيوزيلندا

أغلقت الفيضانات العديد من الطرق السريعة الرئيسية في جزيرة "ساوث آيلاند" في نيوزيلندا اليوم السبت، حيث صدرت أوامر بعمليات إجلاء للسكان بعد أن شهدت البلاد سقوط أمطار غزيرة.

وقال مجلس مدينة تيمارو في بيان إنه طُلب من السكان الذين يعيشون بالقرب من نهر "رانجيتاتا" بالقرب من المدينة على الساحل الشرقي، مغادرة منازلهم حيث وصلت مياه النهر إلى أعلى منسوب لها منذ 20 عاماً.

وتم إغلاق الطريق السريع رقم 1 الذي يربط بين مدينتي كرايستشيرش وتيمارو.

وكانت بحيرات في منطقتي "كوينزتاون" و"واناكا" قد فاضت على ضفافها في وقت سابق من الاسبوع، مما تسبب في إغلاق الطرق والشركات.