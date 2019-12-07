كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ترامب" ورئيس كوريا الجنوبية يناقشان محاولة مواصلة المحادثات مع كوريا الشمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي نقاشًا هاتفيًا لمدة نصف ساعة حول سبل الحفاظ على الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، في الوقت الذي تحذر فيه بيونج يانج من التحلي بالصبر من المحادثات النووية المتوقفة، حسبما ذكرت سول، اليوم السبت.

وقال البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية في بيان: "اتفق الزعيمان على أن الوضع أصبح قاسيًا، وأنه يجب الحفاظ على زخم الحوار لتحقيق نتائج سريعة من مفاوضات نزع السلاح النووي".

وأضاف البيان، أنهم وافقوا أيضًا على التشاور بانتظام حسب الحاجة.

وقال البيت الأزرق، إن نزاع تقاسم التكاليف لم يثر خلال مكالمة "مون" مع "ترامب"، اليوم السبت.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي إن" إن الدفعة الدبلوماسية العالمية لنزع فتيل الأزمة النووية مع كوريا الشمالية في "مفترق طرق حاسم"، ودعا الصين إلى مواصلة تقديم "دور إيجابي" في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحقيق الاستقرار في السلام.

Advertisements

أدلى "مون" بهذه التصريحات يوم الخميس 5 ديسمبر، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي قام بأول زيارة له منذ أربع سنوات وسط جهود لإصلاح العلاقات التي تضررت من جراء نشر كوريا الجنوبية لنظام مضاد للصواريخ أمريكي تعتبره الصين تهديدًا أمنيًا.

تتصاعد التوترات قبل الموعد النهائي الذي حددته كوريا الشمالية في نهاية العام، والذي دعا الولايات المتحدة إلى تغيير سياستها للمطالبة بنزع السلاح النووي من جانب واحد أو الزعيم كيم جونج أون قد يختار "طريق جديد" غير محدد.

في سلسلة من التصريحات في الأسابيع الأخيرة، حذر مسؤولون كوريون شماليون كبار الولايات المتحدة من تجاهل الموعد النهائي، ووصفوا عرض واشنطن بإجراء المزيد من المحادثات بأنه تكتيك توقف قبل الانتخابات الأمريكية العام المقبل.

تجري الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حليفان منذ فترة طويلة مفاوضات حول المبلغ الذي سيدفعه كل طرف لتمويل حوالي 28500 جندي أمريكي متمركزين في كوريا الجنوبية.

طالب "ترامب"، سول، بدفع ما يصل إلى 4 مليارات دولار إضافي سنويًا، وفقًا لمسؤولين كوريين جنوبيين، وانتهت جولة رابعة من المحادثات في واشنطن يوم الأربعاء دون اتفاق.