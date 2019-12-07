كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة ضحية الاغتصاب في الهند بالمستشفى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفيت ضحية الاغتصاب في الهند، والتي تبلغ من العمر 23 عامًا، إثر إصابات نتجت عن اشعال النيران فيها على أيدي عصابة من الرجال، من بينهم مغتصبها المزعوم، في مستشفى بنيودلهي، حسبما قال الطبيب المعالج لها، اليوم السبت.

كانت المرأة في طريقها إلى ركوب قطار في منطقة أونناو بولاية أوتار براديش الشمالية لحضور جلسة استماع في المحكمة حول اغتصابها عندما تم سكب الكيروسين عليها وإشعال النار فيها، وفقًا للشرطة.

وحسب الشرطة، تم نقلها جوًا إلى دلهي لتلقي العلاج في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وأثار الهجوم، وهو ثاني أكبر حالة عنف ضد المرأة في الأسبوعين الماضيين، غضبًا عامًا في الهند.

وقال الدكتور شلاب كومار رئيس قسم الحروق والبلاستيك بمستشفى سافدارجونج في نيودلهي لوكالة "رويترز"، إن المرأة توفيت يوم الجمعة بعد اصابتها بسكتة قلبية.

وأضاف: "كانت تعاني من حروق بنسبة 95٪"، موضحًا، أن أنبوب التنفس الخاص بالمرأة أُحرق وأن "الأبخرة السامة والساخنة" قد ملأت رئتيها.

وقد قدمت المرأة شكوى إلى شرطة أوناو في مارس، تزعم أنها تعرضت للاغتصاب تحت تهديد السلاح في 12 ديسمبر 2018، حسبما أظهرت وثائق الشرطة.

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بعد أن تم سجنه في وقت لاحق، تم إطلاق سراح المغتصب المزعوم الأسبوع الماضي بعد الحصول على كفالة، حسبما قال س. بهجت ضابط الشرطة في لكناو.

ذكرت وسائل الإعلام المحلية، نقلاً عن أقوالها للشرطة يوم الخميس، أن ضحية الاغتصاب خطفها خمسة رجال،ضربوها وطعنوها وأشعلوا فيها النيران.

في حين كانت لا تزال مشتعلة، مشيت مسافة كيلومتر واحد، طالبة المساعدة قبل أن تتصل بالشرطة في النهاية، وفقًا لقناة "آج تاج" التلفزيونية.

وادعى والد الضحية، أن عائلته تعرضت للمضايقة والتهديد من قبل أسرة المتهم.

وقال لقناة "إنديا توداي" الإخبارية: "ينبغي شنقهم أو إعدامهم بالرصاص".

ولاية أوتار براديش، هي أكثر ولايات الهند اكتظاظًا بالسكان، وقد اشتهرت بسجلها السيء فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد المرأة، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 4200 حالة اغتصاب هناك في العام 2017 - وهي أعلى نسبة في البلاد.

قتلت الشرطة الهندية، يوم الجمعة، إن أربعة رجال يشتبه في قيامهم باغتصاب وقتل طبيبة بيطرية تبلغ من العمر 27 عامًا بالقرب من مدينة حيدر أباد، مما أثار التصفيق من جميع أنحاء البلاد غاضبين من العنف ضد النساء.