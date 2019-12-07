كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظريف: إسرائيل اختبرت صاروخا نوويا هدفه إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن الاختبار الذي أجرته إسرائيل لصاروخ قادر على حمل رؤوس نووية، هدفه إيران.

وقال ظريف، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر: "الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) والولايات المتحدة الأمريكية لا تعترض أبدا على الترسانة النووية الوحيدة في غرب آسيا المسلحة بصواريخ مصممة في الواقع لحمل رؤوس نووية، لكنها تغضب بسبب أسلحتنا التقليدية والدفاعية".

​وكشفت قناة عبرية، صباح أمس الجمعة، النقاب عن إجراء إسرائيل لتجربة صاروخية لاعتراض صواريخ بالستية وسط البلاد، تحمل رؤوسا نووية.

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وقامت منظومة الدفاع الجوية الإسرائيلية، بإجراء تجربة صاروخية في سماء وسط ‎البلاد، لاعتراض صواريخ باليستية وبعيدة المدى، وفقًا لما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وأفادت القناة العبرية، بأن التجربة كان مخططا لها من قبل، وتم كما خطط لها أيضا، دون ذكر تفاصيل أخرى.