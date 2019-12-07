كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تكشف هوية منفذي الهجمات على قواعدها في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق مسلحون، صواريخ على قاعدتين جويتين عراقتين تتمركز بهما قوات عسكرية أمريكية، حسبما قال مسؤول أمريكي، مساء أمس الجمعة.

وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية القضية، إنه "يعتقد أن الهجمات على قاعدة عين الأسد الثلاثاء الماضي وقاعدة بلد أمس الأول الخميس شنهما مسلحون يرتبطون بإيران".

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وقد أفادت وكالة (بلومبرج) للإنباء بوقوع 7 صواريخ في محيط قاعدة عين الأسد، بينما سقطت 5 صواريخ داخل قاعدة بلد، إلا أنه لم يصب أحد في الهجومين.

وعثر الجيش العراقي، في قاعدة عين الأسد، على شاحنة مجهزة لإطلاق صواريخ و7 أنابيب فارغة و 8 صواريخ لم تطلق.

وأشارت مصادر متعددة موثوقة بأن الهجوم على قاعدة عين الأسد شنته جماعة مسلحة متحالفة مع إيران، بينما لا يزال الهجوم على قاعدة بلد قيد التحقيق.