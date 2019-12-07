من هو منفذ عملية فلوريدا؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وصف الطالب العسكري السعودي الذي قتل ثلاثة أشخاص داخل قاعدة بحرية أميركية في فلوريدا الجمعة الولايات المتحدة بأنها "دولة شر" قبل تنفيذ هجومه، وفق موقع "سايت".

وذكر موقع مجموعة "سايت" الأميركية لمراقبة الحركات الجهادية أن اسم مطلق النار هو محمد الشمراني، موردا انه نشر بيانا قصيرا على "تويتر" يقول فيه "أنا ضد الشر، وأميركا عموما تحولت إلى دولة شر".

محمد الشمراني (تويتر)

وأضاف بيان الشمراني "أنا لست ضدكم لأنكم فقط من الأميركيين، أنا لا أكرهكم بسبب حرياتكم، أكرهكم لأنكم كل يوم انتم تدعمون وتمولون وترتكبون جرائم ليس فقط ضد المسلمين بل أيضا ضد الإنسانية".

ووقع الهجوم داخل صف في قاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا الجمعة وأسفر كذلك عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح، بينهم عنصران في الشرطة واجها المهاجم.

(أ.ب.)

وقال حاكم ولاية فلوريدا إن مطلق النار هو أحد أفراد سلاح الجو السعودي أرسله بلده لتلقي التدريب.

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وأضاف رون ديسانتيس خلال مؤتمر صحافي، "أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الأسئلة حول هذا الشخص، وهو أجنبي، وعنصر في سلاح الجو السعودي، وكان يتدرب على أرضنا وارتكب هذا".

وتابع أن الحكومة السعودية "مدينة لنا لأنه واحد من رعاياها".

(أ.ب.)

وتستخدم القاعدة في بينساكولا، حيث يتمركز حوالي 16 ألف جندي، من البحرية الأميركية لبرامج تدريب العسكريين من بلدان حليفة.

ويتلقى مئات الجنود السعوديين كل عام تدريبات مع القوات المسلحة الأميركية.