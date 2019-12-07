مدير عام وادي العين وحورة يلتقي مدير عام التعليم الفني والتدريب المهني

السبت 7 ديسمبر 2019

التقى مدير عام مديرية وادي العين وحوره رئيس المجلس المحلي سالم صالح بن عبادين باوزير، بمكتبه محبوب فرج امان مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بوادي وصحراء حضرموت والفريق الهندسي لإعداد الدراسات لإنشاء المعهدالمهني بمديرية وادي العين وحورة.



وفي مستهل القاءرحب المديرالعام للمديرية بمدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني والفريق الهندسي المكلف من قبل وكيل المحافظة لشوؤن مديريات الوادي والصحراء الأستاذ عصام حبريش الكثيري لاعداد دراسة انشاء معهد مهني بمديرية وادي العين وحورة خدمة لطلاب المديرية والمديريات المجاورة .

حيث ياتي ذلك في اطار المتابعة من قبل السلطةالمحليةبالمديرية لانشاءمعهدمهني بالمديرية.

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كم أكد المدير العام للمديرية سالم صالح بن عبادين باوزير على تسهيل سيرعمل الفريق الهندسي مبدئاً إستعداد السلطة المحلية بالمديرية تقديم كافة اوجة الدعم لعمل الفريق.

بعد ذلك تحدث محبوب فرج امان مديرعام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بوادي وصحراءحضرموت عن الدراسة الفنية المقدمة لإعادة تاهيل مدرسة الكويت،كما استمع المدير العام للمديرية من فريق المهندسين الملاحظات ذات الصلة بالمشروع وبشكل تفصيلي مطلعاً علئ اوجةالمعالجات والحلول الفنية والهندسية.

وفي نهاية اللقاء اعرب محبوب فرج امان وكافةالفريق الهندسي المرافق عن شكرهم وتقديرهم لمدير عام مديريةوادي العين وحورة سالم صالح بن عبادين باوزير علئ حسن الاستقبال وكرم الضيافة .

وفي ختام اللقاء أجرى المدير العام للمديرية ومدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني والفريق الهندسي نزولا ميدانيا إلى مدرسة الكويت للوقوف علئ الموقع وذلك لاعداد الدراسات .