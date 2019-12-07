شكرا لقرائتكم خبر عن عدن.. مجهولون يغتالون ضابطا في مديرية التواهي والان مع التفاصيل

السبت 7 ديسمبر 2019 اغتال مسلحون مجهولون في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة ضابطا عسكريا في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

وقالت مصادر مطلعة إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الضابط شادي حسين في مديرية التواهي. Advertisements وتابعت المصادر أن الهجوم تم من على متن دراجة نارية بالقرب من سوق القات. وبينت المصادر أن شادي حسين لقي حتفه فورا, حيث يعد أحد منتسبي الخدمات الطبية

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