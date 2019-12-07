نيابة سيئون تدعو لايقاف المتسببين في حادثة مجاري منطقة مريمرة

السبت 7 ديسمبر 2019

بعث نيابة سيئون الابتـدائية خطابا هاما لمدير امن مديرية سيئون دعته للتحرك الفوري والتحري في مكان الواقعة والاستماع للشهود بعد وقوع حادثة في منطقة مريمة بمديرية سيئون راح ضحيتها المجني عليه سالم عمر سالم قمصي بعد سقوطة في احد حفريات المجاري.



وبحسب رسالة النيابة فان حفريات المجاري كانت عميقة وفي ارضيتها صبية ولم تكن مغطاة ولاتوجد حولها حواجز السلامة ووقع المجني عليه فيها لحظة خروجة لصلاة الفجر واصيب بنزيف حاد توفي على اثره.

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وطالبت النيابة ادارة امن المديرية بالتحرك الفوري والاستماع لشهادة الشهود ومن تلزم شهادته وطلب التقرير الطبي من هيئة مستشفى سيئون العام وسماع افادة اولياء الدم وفتح محضر بمعاينة المكان ومخاطبة الاشغال العامة لمعرفة المقاول المنفذ للمشروع والاستماع للعاملين فيه وضبط المتسبب وتوقيفه وعرض الاوليات على النيابة الاحد القادم ليتسنى لهم لها اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وكان اولياء المجني عليه سالم عمر قمصي قد اعلنو وفاته يوم الاثنين الماضي الموافق 2 ديسمبر 2019 عقب سقوطة في احد حفريات مشروع المجاري المنفذة في احد الاحياء بمنطقة مريمة بمديرية سيئون.