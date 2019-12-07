نائب: الكتلة الأكبر أصبحت من الماضي وصالح هو المعني بتكليف رئيس الوزراء

أكد النائب عن تحالف الفتح قصي عباس الشبكي، السبت، ان الكتلة الاكبر اصبحت شئ من الماضي وتكليف المرشح الجديد لرئاسة الوزراء يكون من خلال مادة دستورية اخرى تمنح الحق لرئيس الجمهورية بتكليف المرشح لشغل المنصب.

وقال الشبكي في حديث لـ الخليج 365، إن "المدة المحددة بخمسة عشر يوما لتكليف مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء هي فترة كافية لرئاسة الجمهورية والقوى السياسية بحال توفرت الرغبة والارادة والجدية لحسم هذا الملف بشكل سريع"، مبينا ان "الوضع العام ومن خلال المتابعات يشير الى امكانية تحقيق هذا الامر وفق المدد المحددة دستوريا".



واضاف الشبكي، ان "الاختلافات بوجهات النظر حول الشخصية التي ستتصدى للمنصب والشروط الواجب توفرها فيه لاتبطل ود القضية لان الهدف بالنهاية هو تجاوز هذه الازمة وهو امر طبيعي بالانظمة الديمقراطية وسيكون الحسم حينها للاغلبية وبما ينسجم مع تطلعات الجماهير والشعب العراقي"، لافتا الى ان "اطلاعنا لمواقف وتصريحات كتلتي سائرون والفتح تدل بكل وضوح الى انهما يسيران باتجاه اختيار شخصية مستقلة غير متحزبة ولم تكن مشاركة بالحكومات السابقة بشقيها التشريعي والتنفيذي وهي خطوة مهمة".



واكد الشبكي، ان "قضية الكتلة الاكبر، تم تجاوزها وكانت في بداية عمل السنة البرلمانية بعد الانتخابات اما اليوم فنحن نعمل وفق مادة دستورية اخرى ورئيس الجمهورية هو من يكلف شخص لتولي المنصب وليس الكتلة الاكبر التي اصبحت شئ من الماضي".