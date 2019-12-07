مسؤول أمريكي يتهم إيران بالهجوم على قاعدة عسكرية شمال بغداد

اتهم مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إيران بالهجوم على قاعدة بلد الجوية شمال بغداد، مشيرا في ذات الوقت الى أن القيادة العسكرية تجري التحقيقات اللازمة.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في تصريح للصحفيين : "نحن ننتظر كل الأدلة.. لكن يوجد احتمال كبير بأن إيران مسؤولة عنه".
وسقطت ثلاثة صواريخ، يوم الخميس الماضي 5 كانون الاول على قاعدة بلد الجوية، (80 كم إلى الشمال من بغداد).
وتتواجد القوات الأمريكية منذ سنوات، في عدة قواعد عسكرية، وجوية عراقية في محافظات الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، والعاصمة بغداد، ضمن التحالف الدولي، وفقا للاتفاقية الأمنية بين العراق، والولايات المتحدة الأمريكية.
وسقطت ثلاثة صواريخ، يوم الخميس الماضي 5 كانون الاول على قاعدة بلد الجوية، (80 كم إلى الشمال من بغداد).
وتتواجد القوات الأمريكية منذ سنوات، في عدة قواعد عسكرية، وجوية عراقية في محافظات الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، والعاصمة بغداد، ضمن التحالف الدولي، وفقا للاتفاقية الأمنية بين العراق، والولايات المتحدة الأمريكية.
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