مسؤول أمريكي يتهم إيران بالهجوم على قاعدة عسكرية شمال بغداد

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر في تصريح للصحفيين : "نحن ننتظر كل الأدلة.. لكن يوجد احتمال كبير بأن إيران مسؤولة عنه".

وسقطت ثلاثة صواريخ، يوم الخميس الماضي 5 كانون الاول على قاعدة بلد الجوية، (80 كم إلى الشمال من بغداد).



وتتواجد القوات الأمريكية منذ سنوات، في عدة قواعد عسكرية، وجوية عراقية في محافظات الأنبار، وصلاح الدين، ونينوى، والعاصمة بغداد، ضمن التحالف الدولي، وفقا للاتفاقية الأمنية بين العراق، والولايات المتحدة الأمريكية.