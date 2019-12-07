"قافلة الثورة" تنطلق في مسيرة من كفررمان إلى طرابلس

انطلقت صباح اليوم من دوار كفررمان "قافلة ​الثورة​" التي حملت العديد من المحتجين ورافقتها مواكب سيارات باتجاه مدينة ​طرابلس​، وقد رفعت على البوسطة والسيارات الاعلام اللبنانية.

وأشار منظمو الرحلة إلى ان "رسالتهم اليوم من الجنوب، ان لبنان عابر للطوائف، وان الوحدة الوطنية هي التي تجمعهم، وكما وحدتنا الازمات المعيشية يوحدنا اليوم الوطن بكل اطيافه، وبدينه الاوحد وهو الوطنية ".

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