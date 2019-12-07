ديلي تلغراف: زعيم المعارضة بايطاليا يصعد عداءه للمهاجرين لمستوى جديد

اشارت صحيفة "الديلي تليغراف" في تقرير نشرته لمراسلها في العاصمة الإيطالية روما نيك سكويرز يقول فيه إن السياسي الإيطالي "ماتيو سالفيني صعد عداءه للمهاجرين إلى مستوى جديد بعدما أعلن أنه توقف عن تناول منتجات نوتيلا لأنه يتم صنعها باستخدام الكثير من البندق الذي يأتي من تركيا".
وأشار سكويرز الى أن "سالفيني زعيم المعارضة في إيطاليا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ليعزز خطابه القومي حتى في الطعام والشراب"، مشيرا إلى أن "الرسالة التي يوجهها متسقة دوما مع مقولة "الإيطاليون أولا" وهو الشعار الذي يسعد القوميين ويدفع حزبه ليكون أكثر الأحزاب السياسية شعبية في البلاد بنسبة تأييد تصل إلى نحو 30 في المئة من الناخبين"
وشدد سكويرز على ان "إعلانه مقاطعة نوتيلا أثار انتقادات من ستيفانو بوفانجي نائب وزير الصناعة الإيطالي الذي انتقد هجومه على أكثر منتج إيطالي مبيعا حول العالم وأثر ذلك على شركة فيريرو إحدى أكبر الشركات الإيطالية والتي توفر وظائف لآلاف المواطنين".
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