دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية 4 قتلى بحادث إطلاق النار على القاعدة العسكرية بفلوريدا

ارتفع عدد القتلى في حادث إطلاق النار القاعدة العسكرية الأمريكية بولاية فلوريدا إلى أربعة أشخاص، بينهم مطلق النار.

وارتفع عدد المصابين جراء الحادث إلى سبعة أشخاص (بينهم شرطيان)، بينما لم تتضح دوافع منفذ الهجوم حتى الآن، وفقًا لوكالة «رويترز».

وكانت قاعدة بنساكولا الجوية قالت، في بيان، «تم تأمين بوابتي القاعدة وسط تقارير عن مسلح يطلق النار (..)، وسيتم الإدلاء بمزيد من المعلومات لدى ورودها».

شاهد أيضاً من دار الأخبار: محادثة هاتفية قد تطرحه خارج البيت الأبيض ... القصة الكاملة لتهديد ترامب بالعزل من الرئاسة

