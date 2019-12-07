شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تكشف أسماء وسائل إعلام أمريكية اشتراها تميم للتستر عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن أمير قطر تميم بن حمد حاول استقطاب عدد من وسائل الإعلام الأمريكية على مدار السنوات الماضية، ورصد ميزانية مفتوحة من أجل شراء تلك الوسائل الإعلامية حتى لا تسلط الضوء على دعمه للإرهاب.

ونقل الموقع التابع للمعارضة القطرية، عن موقع "واشنطن أكسمنير" الأمريكى تأكيده أن وسائل الإعلام الأمريكية التى تم اكتشاف سيطرة تميم عليها حتى الآن : "NowThis" وهو موقع إخبارى مُوَجَّه للشباب ومجلة "Vox وSXSW وTED Talks".

وأوضح موقع قطريليكس، أن تلك الخطوة جاءت من جانب النظام القطرى عبر التوقيع على اتفاقات سرية مع عدد من المواقع الأخرى مقابل التزامها الصمت تجاه الانتهاكات التى تحدث داخل البلاد سواء ضد العمال الآسيويين العاملين فى منشآت مونديال 2022 بعد ارتفاع عدد الضحايا جرّاء العمل فى ظروف مناخية صعبة، وعدم انتظام فى صرف الرواتب وغيرها من الأمور غير الأخلاقية فى مسألة التعامل مع العمالة الوافدة.

ولفت الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن قطر قامت بإنتاج سلسلة مناظرات موجهة إلى الأمريكيين تحت عنوان "مناظرات الدوحة" ويتم تصويرها أمام جمهور حى داخل أستوديو والترويج لها إلكترونياً ويتم تمويلها من قِبَل مؤسسة قطر المتهمة بتمويل الإرهاب فى أكثر من دولة أوروبية، حيث يتم الترويج لتلك المناظرات وتقديمها على أنها مشاركة فكرية رفيعة المستوى عن الأمور التى تمثل مبعث قلق عميق للغربيين مثل مستقبل الرأسمالية والديمقراطية، لكن هدفها الحقيقى المساعدة فى خلق وضع يأمل فيه تميم حجب بعض سياستها الأكثر معارضة للسياسات التقدمية الداخلية والخارجية فى العالم.