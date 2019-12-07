العثور على جثة مهاجر غير نظامي بميناء طنجة المتوسط

عثر أمس الجمعة، بميناء طنجة المتوسط، على جثة شاب يشتبه في كونه، من ضحايا الهجرة غير النظامية.

وبحسب المعطيات المتوفرة ل”اليوم24″ فإن الشاب في عقده الثاني، مغربي الجنسية، عثرت عليه عناصر السلطة المينائية بطنجة المتوسط، حوالي الساعة السابعة صباحا، بعدما جرفه تيار بحري، أدخله إلى رصيف الميناء رقم 8.

ورجحت المعطيات ذاتها، أن يكون الشاب قد حاول الهجرة عبر “قارب مطاطي” صغير انطلق من منطقة الدالية نحو الجزيرة الخضراء، لكن الأحوال الجوية حالت دون وصوله.

وحلت عناصر السلطة المينائية والدرك البحري والأمن الوطني إلى عين المكان وباشرو إجراءاتهم القانونية، فيما نقلت سيارة الاسعاف جثة الشاب إلى مستودع الأموات بمستشفى دوق دي طوفار، قصد عرضها على التشريح الطبي لتحديد ظروف وملابسات الحادث.